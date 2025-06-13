العالم اليوم - "اجتماع تحت الأرض".. إسرائيل قضت على قادة سلاح الجو الإيراني

انتم الان تتابعون خبر "اجتماع تحت الأرض".. إسرائيل قضت على قادة سلاح الجو الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 01:26 مساءً - أعلنت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن إسرائيل قامت بتصفية معظم قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال حضورهم اجتماع بمقر تحت الأرض.

وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتقييم الوضع الحالي.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأثناء جلسة لتقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان أَيْيال زامير، ورئيس الموساد دادي بارنيا، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أمير بارعام، ورئيس هيئة العمليات اللواء عوديد بَسيوك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، ورئيس قسم التخطيط اللواء إيال هرئيل، وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، ومسؤولين كبار آخرين.

ووفقا للمصادر الاستخباراتية، تم إبلاغ وزير الأمن أنّ معظم قادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني قُضي عليهم خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض.

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.