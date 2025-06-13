بوليفيا: إصابة 17 فـي صدامات بين أنصار موراليس وسكان

لاباز ـ ا.ف.ب: أصيب 17 شخصًا بجروح في اشتباكات اندلعت في جنوب بوليفيا بين أنصار للرئيس السابق إيفو موراليس كانوا يقطعون طريقًا وسكَّان كانوا يحاولون فتحها، بحسب ما أفادت الشُّرطة البوليفية. ومنذ الثاني من يونيو الجاري يقطع أنصار موراليس طرقًا في سائر أنحاء الدولة للمطالبة باستقالة الرئيس لويس آرسي الذي يحمِّلونه مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تتخبَّط بها بوليفيا والتلاعب بالمؤسسات لمنع الرئيس السابق من الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 17 أغسطس. وقال سيزار ليمبيرت شوك، المتحدث باسم شُرطة منطقة بوتوسي، إنَّ «15 شخصًا أصيبوا بجروح من جرَّاء استخدام أدوات حادَّة من حجارة وعصي وأشياء أخرى»، مضيفًا أنَّ الصدامات أسفرت أيضًا عن إصابة شُرطيَّين بجروح.

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