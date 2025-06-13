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أحمد جودة - القاهرة - الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد

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أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا صباح اليوم ١٣ يونيو الجاري جاء فيه ما يلي:

" تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الاسرائيلية على الأراضي الإيرانية وتؤكد إنه ا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وتدعو الأمانة العامة لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد باشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة"