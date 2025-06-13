نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تسنيم": قتيل و24 جريحا في الهجمات الإسرائيلية على مدينة قصر شيرين غرب إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، على مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، عن مقتل شخص وإصابة 24 مدنيا، وفق ما صرح مسؤول محلي لوكالة "تسنيم".

وأضاف محمد شفيعي، القائم بأعمال قائم‌ مقام قصر شيرين في تصريح لوكالة "تسنيم": "استهدفت الهجمات الإسرائيلية مراكز مدنية من بينها مبنى دائرة الرعاية الاجتماعية ومقر الأربعين عند معبر خسروي، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين".

وأشار إلى أن "المعابر الحدودية في خسروي وبرويزخان تعمل بشكل طبيعي، وحركة العبور مستمرة كالمعتاد".

وتابع شفيعي: "تمت تعبئة المدن المجاورة لتقديم المساعدة لقصر شيرين، والمدينة في حالة تأهب".

ولفت أن "الوضع في المدينة عاد حاليا إلى طبيعته، حيث عادت محطات الوقود والمخابز للعمل وتقديم الخدمات، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة