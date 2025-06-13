‌‏التلفزيون الإيراني: طهران لن تشارك في المفاوضات النووية مع واشنطن الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - أ‌فاد ‏التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، بأن طهران لن تشارك في جولة المفاوضات النووية التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط.

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و‌نقلت صحيفة "‏نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن قتل علي شمخاني مستشار المرشد علي خامنئي، يستهدف القضاء على المفاوضات النووية.

وكانت المعلومات الواردة أفادت بإصابة شمخاني إصابة بالغة من دون تأكيد مقتله حتى اللحظة.

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية علاء الدين بوروجردي، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد بعد الضربات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية