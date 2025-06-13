نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أكثر من 10 علماء اغتيلوا و300 هدف إيراني تم تدميرها بفجر الجمعة – شاهد بالفيديو لحظة الضربات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الحكومة أن نتيجة عملية "شعب كالأسد" فجر الجمعة كانت مروعة، حيث تم اغتيال أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين، واستهداف أكثر من 300 موقع وإصابة منشآت نووية وصاروخية واستراتيجية.

ما ورد في التصريحات:

القناة 12: نقلت عن مسؤول رفيع أن “أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين قُتلوا ضمن سلسلة الضربات الدقيقة”.

متحدثون إسرائيليون رسميًا: أكدوا أن العملية (المعروفة محليًا باسم “شعب كالأسد”) استهدفت أكثر من 300 هدف تشمل:

مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز.

مراكز صواريخ باليستية.

مقرات قيادة عسكرية واستراتيجية في طهران وخارجها.

تبعات محتملة: