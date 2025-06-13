العالم اليوم - إيران ترد بـ"الوعد الصادق 3" على "الأسد الصاعد" الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 09:30 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إيرانية أن إيران بدأت الرد على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، فجر اليوم الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسم رمزي "الأسد الصاعد".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن إيران إطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية الإيراني أطلق عليها مسمى "عملية الوعد الصادق 3".

في تل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت حوالي 100 مسيّرة باتجاه إسرائيل الجمعة، وأن قواته تعمل على اعتراضها واسقاطها بعد موجة ضربات إسرائيلية غير مسبوقة على أراضي الجمهورية الإيرانية.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين لصحفيين "أطلقت إيران حوالي 100 مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ونعمل على اعتراضها".

وذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعترض صواريخ إيرانية في الأجواء السورية.

وأضاف أن 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران وضربت حوالى 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة.