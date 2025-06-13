"تسنيم": الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 6 علماء نوويين إيرانيين

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، أن "الهجمات الإسرائيلية على إيران أدت إلى استشهاد 6 علماء نوويين إيرانيين"

ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية فقد عرف من العلماء النووين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أن الغارات الإسرائيلية ضد إيران، أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية وفي مقدمتهم: محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، غلام علي رشيد قائد قيادة حاتم الأنبياء الإيرانية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أن إسرائيل استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة في هجماتها الأخيرة على ايران