العالم اليوم - ضربة إسرائيلية تهز طهران.. فهل فقدت إيران ورقتها النووية؟

انتم الان تتابعون خبر ضربة إسرائيلية تهز طهران.. فهل فقدت إيران ورقتها النووية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 08:29 صباحاً - أكد الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب في تغطية مباشرة على "دوت الخليج" أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة، بينها مواقع نووية وشخصيات أمنية رفيعة، لم تكن لتحدث دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه العملية تحمل طابعا استراتيجيا، يهدف إلى تقليص أوراق إيران التفاوضية، خاصة في ما يتعلق بقدراتها على تخصيب اليورانيوم.

ورأى أديب أن الضربة الإسرائيلية جاءت في توقيت شديد الحساسية، على بعد ساعات من موعد مفاوضات غير مباشرة مقررة في سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران.

واعتبر أن إسرائيل، عبر هذه الضربة، تسعى إلى فرض وقائع ميدانية تُضعف من قدرة إيران على المساومة، فيما قد تستفيد واشنطن من الضربة دون أن تتحمل تبعاتها المباشرة.

خيارات إيران بين التهدئة والتصعيد

في قراءته لرد الفعل الإيراني المحتمل، استبعد أديب أن تلجأ طهران إلى إلغاء التفاوض بشكل نهائي، رغم أنها قد تلجأ إلى تعليق المحادثات مؤقتًا أو تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الضربة عبر تصريحات شديدة اللهجة.

وأوضح أن إيران، وإن كانت متضررة من العملية، تدرك أهمية العودة إلى التفاوض في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.

الرد عبر وكلاء أم مواجهة مباشرة؟

وحول سيناريو الرد الإيراني، قال أديب إن الاحتمالات تشمل تحريك الوكلاء في المنطقة، مثل حزب الله في جنوب لبنان، والحوثيين في اليمن، وقوى حليفة في العراق وسوريا، لتصعيد محدود يمكن التحكم به.

كما لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى تعطيل الملاحة البحرية أو استهداف منشآت إسرائيلية مدنية بشكل محسوب، بما يرسل رسالة ردع دون تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تستفز رداً أميركياً مباشراً.

لعبة توازن معقدة

لفت أديب إلى أن الرد الإيراني سيكون على الأرجح منضبطاً ومدروساً، مشددًا على أن القيادة الإيرانية باتت تدرك حجم القوة الاستخباراتية الإسرائيلية، وتجاربها السابقة أثبتت أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أهدافها داخل إيران وخارجها.

واعتبر أن أي رد مفرط قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، وهو ما لا تتحمله طهران في هذه المرحلة.

واشنطن تفاوض.. وتل أبيب تضرب

في تحليل لطبيعة الأدوار، ميّز أديب بين المقاربة الأميركية والإسرائيلية، موضحًا أن واشنطن تستخدم الضغط لتحسين شروط التفاوض، بينما تسعى تل أبيب إلى منع إيران من الوصول إلى أي صيغة اتفاق قد تفتح لها أبواب التعاون مع الغرب.

وأشار إلى أن هذا التباين في المصالح يُظهر أن الضربة الإسرائيلية لم تكن فقط تكتيكية، بل تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى إبقاء إيران محاصرة خارج النظام الإقليمي الجديد.

الرسالة وصلت

اختتم أديب بالقول إن الرسالة الإسرائيلية وصلت، وأن إيران تلقت دروسًا مماثلة في السابق، من اغتيال قاسم سليماني إلى تفجير منشآت نووية، وصولًا إلى سرقة الأرشيف النووي.

وأضاف أن طهران تدرك أن إسرائيل قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة في العمق الإيراني، ما يجعل أي رد محتمل محسوبًا بعناية شديدة.