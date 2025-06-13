عاجل- إيران تهدّد بردّ قاسٍ ومدمّر على إسرائيل وأمريكا بعد اغتيالات طهران

أحمد جودة - القاهرة - هيئة الأركان الإيرانية تطمئن الشعب: الرد قادم من كل الجبهات “قاسي ومدمّر”

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان عاجل بثته وكالات الأنباء الرسمية، إن الرد على الهجوم الإسرائيليّة الذي نفذته فجر الجمعة في قلب العاصمة طهران سيكون:

"قاسيًا ومدمّرًا، وسيطال آمرّي ومنفّذي وداعمي هذا العمل الإجرامي في أي مكان"

وأضافت أن الهجوم الذي أدى إلى اغتيال أبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين هو “أمر حرب مباشر”، وأن الرد الإيراني لن يقتصر على مكان واحد، بل سيكون متعدّد الجبهات وصاروخيًا”.

الاشتباكات في الأفق:

تم إعلان أقصى درجات الاستنفار في وحدات الصواريخ والمسيرات المنتشرة في الشمال والجنوب.

أُحيل الملف بالكامل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس الإيراني، لتنسيق الرد العسكري.

البيان حمل تلويحًا صريحًا بأن واشنطن وتل أبيب هما الطرفان المسؤولان، وسيشمل الرد أيضًا الداعمين للهجوم.

تنبيهات إيرانية متواصلة:

بناءً على خلفيات سابقة (كعملية "وعد صادق" عام 2024)، تُشير الخبرات إلى أن:

قد تتم عمليات صاروخية أو برية عبر الحلفاء في لبنان والعراق واليمن.

منذ فجر اليوم، تم فرض طوارئ إعلاميّة وأمنيّة، مع إغلاق الأجواء وتحشيد قوات دفاعية.

استفزاز عالمي:

رئيس الوزراء نتنياهو اعتبر أنّ العملية كانت ضرورية لـ "إزالة التهديد النووي والتسلّحي" من إيران.

الرئيس ترامب عبر عن قلقه من الرد الإيراني، لكنّه أوضح عدم مشاركة بلاده مباشرة.

دول عربية وأوروبية طالبت بضبط النفس وتجنّب تحول الصراع إلى حرب إقليمية.