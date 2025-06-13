العالم اليوم - إيران: نخوض حاليا معركة في السماء وسنطلع الشعب على نتائجها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 07:25 صباحاً - أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، أنه يخوض "معركة في السماء"، في تلميح على ما يبدو إلى ما قد يكون ردا على الهجوم الإسرائيلي.

وأوضح الجيش في بيان، أن إيران "تجنبت حتى الآن فتح باب الحرب، لكن جيشها، إلى جانب الحرس الثوري، لن يتحمل العدوان".

وذكر البيان أن إيران "ستلقن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو درسا مريرا".

وأضاف الجيش الإيراني: "حاليا قوات الجيش والحرس تخوض معركة جوية في السماء، وسيتم لاحقا إطلاع الشعب الإيراني على نتائج العمليات".

وطلب البيان من الشعب الإيراني "أن يحافظ على هدوئه ورباطة جأشه، وألا يصدق الشائعات التي قد يروج لها عملاء هذا النظام المعتدي".

كما أوصى بـ"عدم الاقتراب من المواقع والمقرات العسكرية، وانتظار التعليمات العامة التي سيصدرها القائد الأعلى للثورة"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.