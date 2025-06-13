العالم اليوم - من الإقلاع للتحطم في ثوان.. فيديو آخر لكارثة الطائرة الهندية

انتم الان تتابعون خبر من الإقلاع للتحطم في ثوان.. فيديو آخر لكارثة الطائرة الهندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:28 صباحاً - أظهر مقطع فيديو جديد لحظة سقوط طائرة الركاب الهندية وتحطمها، بعد نحو 30 ثانية من إقلاعها من مطار أحمد أباد، الخميس.

ورصد الفيديو المتداول انفجارا هائلا بعد سقوط الطائرة على سطح أحد المباني السكنية.

وتحطمت الطائرة التابعة لـ"إنديا إير"، وهي من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، عندما كانت في طريقها من مطار أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن، بعد ثوان من إقلاعها، وعلى متنها 242 راكبا.

وقال مسؤولون إن الطائرة تحطمت قرب المبنى السكني لكلية طبية، مما أدى إلى اندلاع حريق حاصر بعض الطلاب.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء في الموقع وهم يخمدون الحطام أمام المباني السكنية المتفحمة.

وبينما لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة، فإن الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر الطائرة وهي تهبط بمقدمة مرتفعة، وهو ما أثار التكهنات والتساؤلات حول أسباب السقوط.

ووفق موقع "فلايت رادار" لتتع الرحلات الجوية، فإن الطائرة المنكوبة وصلت إلى ارتفاع 652 قدما فقط قبل أن تبدأ الهبوط المأساوي، حيث أعلنت أن إشارة جهاز الإرسال والاستقبال للطائرة تعطلت بعد ثوان فقط من مغادرتها المدرج.

وقال خبير الطيران جوليان براي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا تحطمت الطائرة بالفعل وتمكنوا من فتح المظلات، فسيكون بإمكانهم إخلاء الركاب في غضون 90 ثانية.

وأضاف أنه لا يمكن استبعاد وجود مشاكل أمنية، لكنها تبقى مجرد تكهنات. من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إير إنديا" كامبل ويلسون، إن معرفة سبب تحطم الطائرة سيستغرق من المحققين بعض الوقت، مؤكدا أن الشركة تبذل قصارى جهدها للمساعدة.

وتعد كارثة أحمد أباد الأولى التي تتعرض فيها طائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" لحادث مماثل.