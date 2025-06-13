نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعد خطط طوارئ لغزو غرينلاند وسط جدل ساخن في الكونجرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة وضعت خططًا لغزو غرينلاند وبنما، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة في جلسة الكونجرس بشأن استخدام تطبيق سيغنال في مناقشة عمليات عسكرية.

وخاض أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس مرارا حوارات ساخنة مع هيغسيث، وجاءت المواقف الأشد صرامة من محاربين سابقين حيث طلب العديد منهم إجابات بنعم أو لا، وحاول هو تجنب الإجابات المباشرة بشأن إجراءاته كوزير للدفاع.

وفي أحد الأسئلة، قدم هيغسيث إجابة أثارت الدهشة. حيث سأل النائب الديمقراطي عن دائرة بولاية واشنطن آدم سميث عما إذا كان لدى البنتاغون خطط للاستيلاء على غرينلاند أو بنما بالقوة إذا تطلب الأمر.

وقال هيغسيث عدة مرات: "إن وظيفتنا في وزارة الدفاع هي أن يكون لدينا خطط لأي طوارئ".

وكان البرلمان الدنماركي قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بسط سيطرته على جزيرة غرينلاند التابعة للمملكة الدنماركية، والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال منتقدو القرار إن التصويت يمثل تنازلا عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة.

وكان رئيس وزراء جزيرة غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن قد أعلن رفضه الشديد لسيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة.