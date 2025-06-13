نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عبرية تتحدث عن خلاف حاد داخل القيادة الإسرائيلية حول مهاجمة إيران وتذكر السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "القناة 13" العبرية بأن "هناك خلافًا حادًا في القيادة الإسرائيلية حول تنفيذ هجوم محتمل على إيران"، موضحة أن رئيس الأركان قد أكد عدم تحرك تل أبيب منفردة وعليها التنسيق مع واشنطن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مستمر حاليا لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر أن "لقاء سيعقد غدا في أوروبا، يجمع بين ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس الموساد ووزير الشؤون الإستراتيجية".

وأوضحت أن "اللقاء سيبحث ملفات أمنية حساسة"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن "التقديرات تشير إلى أن الفجوة في المفاوضات بين واشنطن وإيران لا تزال كبيرة".

وأشارت "القناة 13" العبرية إلى أن "هناك خلافا حادا في القيادة الإسرائيلية حول تنفيذ هجوم على إيران"، موضحة أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قدم موقفا حازما وقد أكد خلال جلسات أمنية مع رئيس الوزراء أن تل أبيب لا تستطيع التحرك منفردة ضد إيران وعليها التنسيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب".

هذا وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن إسرائيل لن تهاجم إيران دون الحصول على "ضوء أخضر" من واشنطن، مؤكدًا أن هذا السيناريو غير مرجح.