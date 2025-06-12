نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: توجيه ضربة إسرائيلية لإيران ليس حتميًا ولكنه غير مستبعد في القريب العاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتبر الضربة الإسرائيلية على إيران حتمية، لكنه لا يستبعد وقوع مثل هذا السيناريو "بكل تأكيد".

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في فعالية بالبيت الأبيض: "لا أريد القول إن هذا حتمي، لكن يبدو أنه قد يحدث بكل تأكيد".

وحذر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشكل سري كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن إيران قد ترد بشكل يتسبب بخسائر بشرية كبيرة إذا قصفت إسرائيل منشآتها النووية.

ونقلت قناة CBS التلفزيونية يوم الخميس عن مصادر أمريكية أن إسرائيل مستعدة بالكامل لبدء عملية عسكرية في إيران، بينما تتوقع واشنطن أن تقوم الجمهورية الإسلامية بهجوم مضاد على بعض المنشآت الأمريكية في العراق المجاور.

وأكد قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني (جزء من القوات المسلحة الإيرانية) حسين سلامي أن الجيش الإيراني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الحرب.

كما تعهدت إيران بضرب أهداف أمريكية في المنطقة في حال تعرض منشآتها النووية لهجوم. وتقوم الولايات المتحدة بسحب الدبلوماسيين وعائلات العسكريين الذين قد يكونون في مرمى الخطر.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه لا يريد أن يقول إن الضربة الإسرائيلية "وشيكة" لكنها "قد تحدث بالتأكيد". وأكد ترامب رغبته بتجنب الصراع لكنه قال إن ذلك سيتطلب تنازلات لم تكن إيران مستعدة لها.

وفقا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، تمتلك إيران 2000 صاروخ باليستي برؤوس حربية يمكنها حمل 2000 رطل من المتفجرات أو أكثر، وفقا لمسؤول أمريكي. وتقع إسرائيل ضمن مدى العديد من هذه الصواريخ.

وفي السياق ذاته، تقوم الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وأفراد عائلات العسكريين من عدة قواعد في الخليج. وفرضت وزارة الخارجية قيودًا أمنية يوم الخميس على الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم في إسرائيل.