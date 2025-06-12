العلم الروسي يضيء برج خليفة

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أحمد جودة - القاهرة - أضيء برج خليفة في إمارة دبي بدولة الإمارات بألوان العلم الروسي بمناسبة اليوم الوطني الذي يحتفل به في روسيا سنويا في 12 يونيو.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعث تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة حلول يوم روسيا.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1990، اعتمد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إعلان سيادة الدولة لروسيا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية تتمتع بالسلطة الكاملة في اتخاذ القرارات بشأن جميع قضايا الدولة والحياة العامة.