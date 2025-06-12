نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيه بي سي نيوز": إسرائيل قد توجه ضربة عسكرية لإيران في الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "إيه بي سي" نيوز، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل قد تشن ضربة عسكرية على إيران خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا الخيار قيد النقاش ولم يحسم بعد وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضافت "إيه بي سي" أن "القرار لم يتخذ بشكل نهائي بعد، لكن هذا الخيار قيد المناقشة الآن بشكل نشط".

وأوضحت أن "المصادر لم تحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك بشكل مباشر في هجوم محتمل"، فيما أشارت إلى أن "واشنطن يمكن أن تقدم لإسرائيل الدعم اللوجستي وتشارك بالمعلومات الاستخباراتية التي يمكن استخدامها في الضربة المحتملة".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن "مسؤولين إسرائيليين يعتزمون لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف هذا الأسبوع ومناقشة الموضوع".

هذا وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن هجوما إسرائيليا على إيران دون ضوء أخضر من واشنطن سيناريو غير مرجح.

ونقلت قناة "خبر تورك" التركية اليوم الخميس، عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "دولة صديقة في المنطقة، قد حذرت إيران، من هجوم إسرائيلي محتمل"، من دون تحديد هوية هذه الدولة.