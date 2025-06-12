نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 290 شخصُا ونجاة بريطاني وحيد إثر تحطم طائرة بوينغ في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بأن عدد ضحايا تحطم طائرة بوينغ 787 دريملاينر التابعة لشركة طيران "إير إنديا" في الهند تجاوز 290 شخصا، ونجا شخص واحد فقط يحمل الجنسية البريطانية.

وجاء في بيان نقلته وكالة "رويترز" عن الشرطة المحلية: "لقي أكثر من 290 شخصا مصرعهم جراء تحطم الطائرة في مدينة أحمد آباد الهندية".

وكشفت صحيفة "تلغراف" أن الناجي الوحيد المعروف من حادث تحطم طائرة "بوينغ" هو مواطن بريطاني. ونقلت الصحيفة: "فيفاش كومار راميش (40 عاما) من لندن قال إنه رأى جثثا حوله بعد تحطم الطائرة في ضواحي مدينة أحمد آباد الغربية".

وأفادت الشرطة أن الناجي كان جالسا في المقعد 11A، وهو ما يتطابق مع اسم راميش المدرج في قائمة الركاب. ولا يزال سبب نجاتهِ غير واضح، لكن أجزاء من الطائرة ظلت سليمة بعد الحادث.

وأضافت الصحيفة أن راميش كان في طريق عودته إلى بريطانيا بعد زيارة عائلته برفقة شقيقه الذي كان أيضا على متن الطائرة في صف آخر.

وتحطمت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر التابعة لطيران "إير إنديا" في رحلة من أحمد آباد إلى لندن صباح الخميس. وفقا للمعلومات الأولية، حيث بلغت الطائرة أقصى ارتفاع لها (190 مترا - علمًا بأن ارتفاع المطار نحو 60 مترًا)، ثم بدأت بالهبوط بسرعة عمودية (144 مترا في الدقيقة). وكان على متنها 242 شخصًا (230 راكبا و12 من أفراد الطاقم وبقية الضحايا من مكان سقوط الطائرة).

وسقطت الطائرة على سكن للأطباء في منطقة ميغاني ناغار بالقرب من المطار، مما أسفر عن مقتل 20 طالبا في كلية الطب على الأقل.