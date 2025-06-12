العالم اليوم - فيديو.. ناج من تحطم طائرة الهند يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 07:20 مساءً - قال ناج من حادثة تحطم الطائرة الهندية المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة في مدينة أحمد أباد.

وأظهر فيديو متداول لشخص نجا من حادث تحطم الطائرة المتجهة من أحمد أباد إلى لندن يوم الخميس.

وقال الشاب وهو ممسك بهاتفه المحمول إنه وبعد 30 ثانية من إقلاع الطائرة، سمع الركاب صوتا مدويا ثم انهار كل شي.

ووفق هيئة الطيران المدنية الهندية، فقد وجهت الطائرة نداء استغاثة إلى برج المراقبة، لكنها "تحطمت مباشرة بعد إقلاعها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في دائرة الصحة في ولاية غوجارات دانانجاي دويفيدي "نعم، تأكدت نجاة شخص"، موضحا أنه يتلقى العلاج في المستشفى، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت شركة "إير انديا" إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى لندن وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار أحمد أباد الخميس، كان تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.

وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل. وكان المسؤولون الهنود قد قالوا سابقا إن 244 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وقالت "إير انديا" إن من بين هذ العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي.

وأظهرت الصور عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد الدخان من موقع الحادث بالقرب من المطار في أحمد باد.