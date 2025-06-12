نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الهندية تعثر على ناجيين اثنين من تحطم طائرة في غوجارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام هندية نقلا عن مفوض شرطة أحمد آباد، غيانيندرا سينغ مالك، أن الشرطة الهندية عثرت حتى الآن على ناجيين اثنين من ركاب حادث تحطم الطائرة.

وأفاد الضابط لوكالة ANI: "عثرت الشرطة على أحد الناجين في المقعد 11A داخل مقصورة الطائرة، بينما تم العثور على ناجٍ آخر في المستشفى وهو يتلقى العلاج".

وأضاف مفوض الشرطة أن عدد ضحايا تحطم الطائرة قد يستمر في الارتفاع كونها سقطت فوق منطقة سكنية.

وكان موقع ABP الهندي الإخباري قد أفاد اليوم الخميس بأن طائرة ركاب تحطمت في ولاية غوجارات الهندية بالقرب من مطار مدينة أحمد آباد.

وقد أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصا، من بينهم 169 مواطنا هنديا، و53 بريطانيا، وكندي واحد، وسبعة برتغاليين.

وكانت الطائرة، من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، قد غادرت مطار أحمد آباد، وكان من المقرر أن تهبط في مطار "غاتويك" عند الساعة 6:25 مساء بتوقيت المملكة المتحدة.