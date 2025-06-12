"حماس": نقاط السيطرة على المساعدات في غزة باتت مصائد قتل جماعي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة حماس إن نقاط السيطرة على المساعدات في غزة "وفق الآلية الصهيونية الأمريكية باتت مصائد قتل جماعي تستهدف المجوعين الأبرياء"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك الفوري.

وجاء في تصريح صحفي للحركة اليوم الخميس: "تتوالى مجازر جيش الاحتلال الفاشي حول نقاط السيطرة على المساعدات وفق الآلية الصهيونية الأمريكية، جنوب مدينة غزة وغرب مدينة رفح (جنوب القطاع)، والتي باتت مصائد للقتل الجماعي اليومي تستهدف المجوّعين الأبرياء".

وأضافت الحركة "ستة وعشرون شهيدا ارتقوا فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الإرهابي، أثناء انتظار حصولهم على المساعدات الإنسانية، ليرتفع عدد الشهداء المجوعين حول هذه المراكز الإجرامية إلى قرابة مائتين وخمسين شهيدا، إضافة إلى الآلاف من الجرحى".

وتابعت "هذه الجريمة المتكررة، بالإضافة إلى المجازر اليومية نتيجة الغارات على الأحياء السكنية وخيام النازحين، تجسد سياسة إبادة جماعية وحشية ممنهجة، ترتكب أمام سمع العالم وبصره، وتستخدم فيها كل أدوات القتل والتنكيل، من قصف وتجويع وحصار، ضد مدنيين عزل".

وقالت "على المجتمع الدولي ومؤسساته التحرك الفوري لوقف هذه الآلية الوحشية، والتصدي للسلوك الإجرامي السادي لمجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته، التي تستخدم المساعدات كأداة للقتل والتنكيل والإذلال".

وأكدت "حماس" على "على ضرورة تحرك الدول العربية والإسلامية وشعوبها، بكافة الوسائل وعلى كل المستويات، والضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات، ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإسناد حقه المشروع في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".