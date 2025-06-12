نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وسائل إعلام هندية عن الشرطة: مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة وعددهم 242 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الهندية البالغ عددهم 242 شخصا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار أحمد أباد غرب الهند صباح اليوم الخميس.

وأكدت مصر وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، على تضامنها الكامل مع جمهورية الهند، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار الحادث المروع ومواساتها لأسر الضحايا من الهند وكافة الجنسيات الأخرى.

وشهدت مدينة أحمد آباد الهندية حادثًا مأساويًا إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "اير لاند" كانت في طريقها إلى مطار غاتويك في لندن بعد لحظات من إقلاعها. وكانت الطائرة تقل 244 راكبًا، بينهم 53 مواطنًا بريطانيًا، عندما فقدت السيطرة وسقطت في منطقة سكنية مسببة انفجارًا هائلًا وأضرارًا جسيمة.