نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة رسوم الجمارك على منتجات زراعية من روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن هذا المجلس وافق على زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروس.

وأضافت الوثيقة: "اعتمد المجلس قرارا يفرض رسوما جمركية جديدة على المنتجات الزراعية المتبقية وبعض الأسمدة من روسيا وبيلاروس التي لم تخضع بعد لرسوم جمركية إضافية. الهدف هو تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات، فضلا عن خفض العائدات من الصادرات الروسية".

من المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو من هذا العام، وستخضع لرقابة صارمة "لتجنب الإضرار بالمزارعين الأوروبيين".

ومن المفترض أيضا أن تكون زيادة الرسوم الجمركية تدريجية، مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ستطبق الرسوم الوقائية على جميع المنتجات الزراعية الروسية. ومع ذلك، أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرار لا يشمل سوى "أنواع معينة من الأسمدة الأزوتية"، دون الكشف تفاصيل أكثر.