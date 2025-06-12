نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن خالص تعازيها للهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار "أحمد أباد" غرب الهند صباح اليوم ١٢ يونيو ٢٠٢٥، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الهند، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا من الهند وكافة الجنسيات الاخرى.

وقالت ‏الشرطة الهندية، إن الطائرة التي تحطمت قرب "مطار أحمد أباد" كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز "بوينغ 8-787".