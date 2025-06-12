العالم اليوم - زيادة قياسية في عائدات كرة القدم بأوروبا

انتم الان تتابعون خبر زيادة قياسية في عائدات كرة القدم بأوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 03:24 مساءً - كشفت شركة "ديلويت" للخدمات المهنية في تقريرها السنوي الخاص بتمويل كرة القدم، الصادر الخميس، أن سوق كرة القدم الأوروبية حققت نموا بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى رقم قياسي بلغ 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار) في موسم 2023 /2024.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد مجددًا، حيث ساهمت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بإجمالي 20.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 بالمئة، يليه الدوري الألماني ثم الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

وحققت الأندية الـ 96 بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ربحًا تشغيليًا للموسم الثاني على التوالي، بقيمة 600 مليون يورو، وفقًا للتقرير الذي لا يشمل عائدات صفقات الانتقالات.

وأشارت ديلويت إلى أن الإيرادات التجارية الإضافية كانت المحرك الرئيسي، حيث بلغت ملياري يورو في إنجلترا لأول مرة، و8 مليارات يورو في الدوريات الخمس الكبرى.

وظلت إيرادات حقوق البث المصدر الأكبر للدخل، حيث بلغت 9.4 مليار يورو.

وتصدرت إنجلترا القائمة مجددًا بإيرادات إجمالية بلغت 7.354 مليار يورو، بزيادة قدرها 8 بالمئة، متقدمةً بفارق كبير على ألمانيا التي حققت 2.797 مليار يورو مقابل 3.764 مليار يورو لإسبانيا.

وشهدت إيرادات الدوري الألماني انخفاضًا بنسبة 1 بالمئة مقارنةً بموسم 2022 /2023، حيث انخفضت إيرادات أيام المباريات والإعلانات التجارية بنسبة 2 بالمئة لكل منهما، بينما ارتفعت إيرادات حقوق البث بنسبة 1 بالمئة.

وأوضحت ديلويت أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو هبوط شالكه وهيرتا برلين، وهما ناديان يتمتعان بملاعب كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة.