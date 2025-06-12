وكالة "فارس": الكشف وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر تعاون غروسي الكامل مع إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "فارس"، بالكشف وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر تعاون مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الكامل مع إسرائيل.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.