العالم اليوم - 55,207 قتلى في غزة.. بينهم 103 خلال الساعات الـ24 الماضية

انتم الان تتابعون خبر 55,207 قتلى في غزة.. بينهم 103 خلال الساعات الـ24 الماضية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 02:22 مساءً - أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 55,207، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 127,821، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 103 قتلى، والإصابات 427.

وأضافت أن حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق القوات الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 4,924 قتيلا، و15,780 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي قتلى المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 245 قتيلا، وأكثر من 2,152 إصابة، بينهم 21 قتيلا سقطوا اليوم الخميس، فيما أصيب 245 مواطنا.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها مستشفى العودة خلال الساعات الماضية "استقبلنا 13 شهيدا و170 إصابة بينهم أطفال وسيدات وكبار سن جراء إطلاق طائرات إسرائيلية مسيرة عدة قنابل ورصاص حي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط "حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.

من ناحيته، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي بمقتل 12 شخصا في القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر اليوم الخميس.