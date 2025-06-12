العالم اليوم - هدف الـ 130 ألف دولار.. هل تصل إليه البتكوين قريباً؟

انتم الان تتابعون خبر هدف الـ 130 ألف دولار.. هل تصل إليه البتكوين قريباً؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 02:22 مساءً - تبرز عملة البتكوين كلاعب محوري في الأسواق المالية العالمية، مدفوعة بزخم مؤسسي متنامٍ وتغيرات تنظيمية جوهرية، بينما لم تعد التحركات السعرية لهذه العملة مجرّد موجات مضاربة، بل باتت انعكاساً لتقاطع معقد بين قرارات السياسة النقدية، واندماجها المتزايد في المنظومة الاستثمارية التقليدية.

وفي حين أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تهيمن على المشهد العالمي، تستعيد البتكوين جاذبيتها كأداة تحوّط ضد التضخم ومخاطر السوق، وهو ما يتزامن مع تدفقات مالية ضخمة من قبل شركات وصناديق كبرى، وسط مؤشرات فنية ومالية توحي بأن العملة الرقمية تتجه نحو مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

يعيد هذا التحول اللافت فتح النقاش حول سقف الطموحات الممكنة لسعر البتكوين ، ومدى واقعية الرهانات التي تتوقع وصوله إلى ما بين 130 و200 ألف دولار.

بلغ سعر البتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر مايو، قبل أن يتراجع بنحو 10 بالمئة في الأيام التسعة التالية.

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى ثلاثة أسباب أساسية وراء اقتراب البتكوين من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 130 ألف دولار، وهي كالتالي:

الطلب المؤسسي القوي.

البيئة الاقتصادية الكلية: على الرغم من المخاوف من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، إلا أن عائدات السندات الأميركية مستقرة، مما يمهد الطريق لارتفاع الأصول المرتبطة بالمخاطر.

تحسن البيئة التنظيمية: من المتوقع صدور تشريعات وتنظيمات أميركية للعملات المستقرة، مما يزيد من قبول العملات المشفرة والعملات ذات القيمة المستقرة. كما يتزايد طلب الشركات على البتكوين كأصل من أصول الخزانة.

وبالانتقال إلى التحليلات الفنية، يُظهر الرسم البياني لعقود البتكوين الآجلة اتجاهاً صعودياً واضحاً منذ أواخر عام 2022.

وتجاوز صندوق بيتكوين المتداول في البورصة ($IBIT) رسمياً 70 مليار دولار أميركي من الأصول المُدارة لأول مرة. وقد استغرق الأمر 341 يوم تداول فقط للوصول إلى هذا الحد، وهو أسرع رقم قياسي لأي صندوق تداول متداول على الإطلاق. وتجاوز هذا أيضاً الرقم القياسي السابق البالغ 1691 يوماً والذي سجله صندوق الذهب المتداول في البورصة ($GLD)، والذي كان أبطأ بخمس مرات.

نشاط متصاعد

بدوره، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لـموقع "اقتصاد دوت الخليج" إلى أن البتكوين يشهد حالياً نشاطاً متصاعداً وما زال في طور الصعود نحو مستويات بين 130 ألف و200 ألف دولار.

ويردف:

في بعض بيوت الخبرة والمحللين يُتوقَّع أن يصل البتكوين إلى 150 حتى 200 ألف دولار، ولدينا عدة أسباب في الفترة الأخيرة.

بعد اندلاع الحرب التجارية، تزايد استخدام البتكوين كأداة تحوط، وظهر قبول شرائي كبير لدى المستثمرين. ومع ارتفاع الأسعار، تنامت المخاطر، لكن ذلك لم يمنع الاتجاه نحو الأصول المشفرة.

شهدنا هذا العام ارتفاعات ملحوظة، خاصة بعد تأسيس الصناديق وتشجيع كبار البنوك الاستثمارية لتداول البتكوين . ووجود صناديق رسمية حكومية تحتضن البتكوين زاد من رغبة المستثمرين.

كما أن البيئات التنظيمية الحالية، وعلى رأسها الدعم الواضح في عهد الرئيس ترامب، تُعد من المحفّزات الرئيسية. هو (الرئيس الأميركي) وأبناؤه كانوا من الأوائل في هذا القطاع، مما يوفر بيئة مشجعة تدعم ارتفاعات إضافية، خاصة مع الطلب المتزايد الذي يرفع الأسعار.

هدف الـ 150 ألفاً

ويشير تقرير لمنصة "ماركتس" التابعة لـ Safecap إلى أن:

بعض المحللين والمتحمسين متفائلون بوصول سعر بيتكوين إلى 150 ألف دولار أميركي خلال العام 2025.

غالباً ما تستند هذه التوقعات إلى الأداء التاريخي، ودورات السوق، وندرة بيتكوين المتزايدة مع تزايد اعتماد الناس عليها.

يتبنى آخرون نهجًا أكثر حذراً، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن بيتكوين قد لا يصل إلى 150 ألف دولار، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يشهد نمواً كبيراً.

قد تُخفف عوامل مثل تصحيحات السوق، والتحديات التنظيمية، والمنافسة من العملات المشفرة الأخرى من صعوده.

غالباً ما يُشار إلى نطاق سعري يتراوح بين 100 ألف و120 ألف دولار كهدف أكثر واقعية للعام 2025.

مستويات قياسية

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

"إن التفاؤل الحالي بإمكانية وصول البتكوين إلى مستوى 130 ألف دولار خلال العام الجاري 2025 لا يُعد مجرد أمنيات من جانب المضاربين، بل هو انعكاس لتكامل مجموعة من العوامل القوية التي ظهرت بوضوح في حركة السوق مؤخراً".

أبرز هذه العوامل هو التدفق المؤسسي الكبير إلى السوق، وذلك عقب السماح بإطلاق صناديق تداول البتكوين الفورية في الولايات المتحدة، والتي جذبت مليارات الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة.

تشير التقديرات إلى أن كل مليار دولار يُضَخ في السوق يرفع سعر البتكوين بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6 بالمئة.

إلى جانب ذلك، هناك شركات كبرى مثل MicroStrategy مستمرة في شراء كميات ضخمة من البتكوين، ما يسهم في تقليص المعروض الحر من العملة الرقمية ويدفع إلى خلق ضغط شرائي دائم.

ويضيف: أما على الصعيد التنظيمي، فقد شهدنا تحولاً جذرياً بعد قرار هيئة الأوراق المالية الأميركية بإلغاء عدد من القواعد التي كانت تعيق دخول البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية. وهذا الأمر فتح الباب على مصراعيه أمام البنوك وصناديق التقاعد والثروات السيادية للاستثمار في البتكوين دون القيود التنظيمية السابقة، ما يُعد نقلة نوعية في العلاقة بين البتكوين والنظام المالي التقليدي.

ويضيف: من الناحية الفنية، فإن كسر البتكوين لمستويات مقاومة تاريخية عند 109 و111 ألف دولار يُعد إشارة قوية على دخول موجة صعود جديدة.

ويوضح سعيد أن:

اللافت أيضاً هو أن أسواق الخيارات تراهن على مستويات أعلى تصل إلى 120 و130 وحتى 150 ألف دولار في رهانات قريبة الأجل، ما يعكس تفاؤلاً واسعاً لدى كبار المتداولين.

من العوامل المحفّزة الأخرى، الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة. ففي حال تم تخفيض الفائدة أو تم التلميح إلى تيسير نقدي، فإن ذلك سيزيد من السيولة في الأسواق، وهو ما يخدم عادة الأصول ذات المخاطر العالية مثل البتكوين.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وعودة البتكوين إلى الواجهة كأداة تحوّط ضد التضخم، يمكننا القول إن هناك سيناريو واقعياً لوصول البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، ربما قبل نهاية هذا العام أو مع مطلع العام المقبل.

ويؤكد خبير أسواق المال على أن هذا السيناريو يظل احتمالاً، وليس يقينًا، وإن كانت معالمه مدعومة بزخم مؤسسي غير مسبوق، وتغيرات تنظيمية كبيرة، وإشارات فنية واضحة، فضلا عن توقعات بزيادة السيولة نتيجة توجهات السياسة النقدية.