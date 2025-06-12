العالم اليوم - فيديو.. لحظة تحطم الطائرة الهندية المنكوبة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة تحطم الطائرة الهندية المنكوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 02:22 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الهندية وهي تسقط على أحد المباني السكنية في أحمد أباد.

وبدا أن الطائرة في حالة هبوط طبيعي، قبل أن تسقط على أحد المباني السكنية في أحمد أباد.

وأفادت الشرطة الهندية أن الطائرة التابع لشركة إير انديا وهي من طراز بوينغ 787-8، تحطمت على مبنى سكني للأطباء.

وكانت الطائرة في طريقها إلى لندن، وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار أحمد أباد، يوم الخميس، و كان تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل. وكان المسؤولون الهنود قد قالوا سابقا إن 244 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وقالت إير انديا إن من بين هذ العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي.