العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بتروفسكوي وأليكسييفكا في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 02:22 مساءً - أعلنت القوات الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي بتروفسكوي وأليكسييفكا في دونيتسك بشرق أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: "حررت وحدات من مجموعة قوات المركز الروسية بلدتي بتروفسكوي وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف".

وتابعت "خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 240عسكريا،ودبابتين ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية من 53 مستودع ذخيرة".