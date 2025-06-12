العالم اليوم - كانت تقل 242 راكبا.. تحطم طائرة هندية في "حادث مأساوي"

انتم الان تتابعون خبر كانت تقل 242 راكبا.. تحطم طائرة هندية في "حادث مأساوي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 01:24 مساءً - ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة النكوبة التي تحطمت قرب "مطار أحمد أباد" كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز "بوينغ 8-787".

وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.

وأكدت شركة الخطوط الهندية الخميس أن رحلتها 171 من مدينة أحمد أباد في غرب الهند إلى مطار غاتويك في لندن تحطّمت في "حادث مأساوي".

وقال رئيس شركة "إير إنديا" ناتاراجان تشانراسيكاران في بيان "بحزن عميق، أؤكد أن رحلة إير إنديا 171 بين أحمد أباد ولندن غاتويك تعرضت إلى حادث مأساوي اليوم".

وأضاف "نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا إلى هذا الحدث الجلل ونقدّم لهم أحر التعازي"، مضيفا أنه تم تفعيل مركز للطوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات التي تسعى للحصول على معلومات.

تفاصيل الركاب

وقالت الإدارة إن طائرة "إير إنديا" من طراز "بوينغ 787" "تحطّمت فور إقلاعها من أحمد أباد"، مضيفة أن "242 شخصا كانوا في الطائرة بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم".

وأوضحت أن 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكنديا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وذكرت في بيان أن الطائرة وجّهت نداء استغاثة إلى برج المراقبة، "لكن لم تكن هناك أي استجابة من الطائرة بعد ذلك"، مضيفة أنها "سقطت خارج محيط المطار".

وقال فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن الرحلة ايه أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من المطار، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقالت "رويترز" إن "الرحلة الجوية ’إيه آي 171‘ التابعة للخطوط الهندية التي تحطمت في منطقة مدنية خارج مطار أحمد أباد في الهند كانت متجهة لـ"مطار غاتويك" في لندن.