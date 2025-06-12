العالم اليوم - إيران تتخذ إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يونيو 2025 12:28 مساءً - قال التلفزيون الرسمي الِإيراني، اليوم الخميس، إن طهران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بشأن منع الانتشار النووي.

ووفقا للتلفزيون الإيراني فإن الإجراءات تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في منطقة آمنة وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، مشيرا إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون من الجيل السادس.

وأضاف أن إيران تقول إنها تدرس إجراءات مضادة إضافية وستعلن عنها لاحقا، مشيرا إلى أن إيران "تقول إنه ليس لديها خيار آخر سوى الرد على القرار السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الذي "لا يستند إلى أسس فنية أو قانونية".

وتقول إيران إنها "تحترم دائما" التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان دبلوماسيون شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالوا إن المجلس أصدر قرارا اليوم الخميس يعلن رسميا أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما.

وجاء في نص قرار المجلس الذي يضم 35 دولة عضوا، والذي أطلعت عليه رويترز "(المجلس) خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران.. يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة".