الرئيس الفنلندي: لا أرى مؤشرات على انسحاب ترامب من محادثات أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال مقابلة مع قناة "NHK" اليابانية أنه لم ير خلال اتصالاته مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤشرات على انسحابه من عملية التفاوض الأوكرانية.

وقال ستوب: "كثيرا ما أتحدث إلى ترامب عبر الهاتف، ولا يوجد أي مؤشر على أنه سينسحب (من عملية تسوية النزاع الأوكراني)".

يذكر أن ترامب لم يستبعد في أبريل الماضي "وقف تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية من الآن وصاعدا إذا لم تنجح جهود تسوية النزاع الأوكراني"، كما أنه لم يجب بشكل مباشر على سؤال حول إمكانية انسحاب واشنطن من المفاوضات حول التسوية السلمية في أوكرانيا.

ويشار إلى أن موقع "أكسيوس" ذكر في أبريل الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد نقل للمسؤولين الأوروبيين في اجتماع حول أوكرانيا في باريس أن "صبر ترامب بدأ ينفد وأنه قد يعلن قريبا انسحاب واشنطن من عملية التفاوض لتسوية النزاع في أوكرانيا".