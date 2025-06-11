هجوم «ضخم» بمسيرات روسية يستهدف كييف وأوديسا

كييف ـ ا.ف.ب: تعرَّضت كييف ومدينة أوديسا ليل الاثنين الثلاثاء لهجوم «ضخم» بطائرات مسيَّرة روسية طال خصوصًا مستشفى للولادة وأوقع في حصيلة أوَّلية قتيلًا وخمسة جرحى، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. وفي أوديسا قال حاكم المنطقة أوليج كيبر إنَّ «العدو هاجم أوديسا بغارات مكثَّفة بطائرات مسيَّرة. لقد تضرَّرت بنى أساسية مدنية واندلعت حرائق. لقد أصاب الروس مستشفى للولادة وعيادة طوارئ وعمارات سكنية». وأوضح الحاكم أنَّه تمَّ إخلاء مستشفى الولادة في الوقت المناسب. وخاطب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو سكان العاصمة عبر تلجرام قائلًا «ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر»، مشيرًا إلى سقوط جريح واحد على الأقل في منطقة دارنيتسكي واحتراق مبنى. وأضاف أنَّ الهجوم متواصل مع وصول «سرب جديد من الطائرات المسيَّرة». ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ «رد ملموس» ضد روسيا، منددًا بهجوم ليلي جديد شنته موسكو بإطلاق أكثر من 300 مسيَّرة وسبعة صواريخ، منها صاروخان من صنع كوريا الشمالية.

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