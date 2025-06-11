إسرائيل تنفذ قرصنة على سفينة كسر الحصار «مادلين» وتختطف الناشطين على متنها

- حصيلة قياسية لشهداء المجازر الإسرائيلية فـي عيد الأضحى

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

نفذت القوات البحرية للاحتلال الإسرائيلي عملية قرصنة على سفينة كسر الحصار «مادلين» قبالة سواحل غزة، وقامت باختطاف الناشطين على متنها أثناء محاولتهم كسر الحصار على غزة. واقتحمت بحرية الاحتلال منتصف الليلة قبل الماضية، سفينة «مادلين» التابعة لتحالف «أسطول الحرية»، التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين. وأفادت مصادر من داخل التحالف أنّ 4 قوارب إسرائيلية اقتربت من السفينة محاولةً السيطرة عليها، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية بدء جيش الاحتلال باقتحام السفينة ومن ثم اعتقال جميع الناشطين على متنها من دون مقاومة تذكر. وأطلق رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، نداء استغاثة «للعالم الحر» مطالباً بالضغط على «إسرائيل» لضمان سلامة الناشطين الموجودين على السفينة ووقف هذا الاعتداء. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية قامت بسحب السفينة إلى ميناء «أسدود»، تمهيداً لترحيل المعتقلين إلى دولهم. إلى ذلك سجل الاحتلال الإسرائيلي حصيلة قياسية لشهداء المجازر التي ارتكبها في قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى ممعنا في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني كما واصل نسف وتدمير المباني والمنازل بالقطاع. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى أكثر من 100 شهيد خلال أيام عيد الأضحى فيما ارتقى العشرات منذ فجر أمس. واستشهد ثلاثة بقصف إسرائيلي على مجموعة في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وصباح أمس أعلن مشفى العودة بالنصيرات وصول ٣١ إصابة جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر «كواد كابتر» القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة. وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتدمير المباني في كامل أنحاء المدينة معلنا تدمير عشرة الاف بناية منذ عودة القتال في الثامن عشر من مارس الماضي. غزة والشمال، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على جباليا البلد شمال قطاع غزة. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لكل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر في شمال قطاع غزة. واستهدف الاحتلال منزل زياد طنبورة محيط مسجد حمزة بجباليا النزلة. من جانبها أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصفه قوة شرطية أثناء القيام بواجبها في الحفاظ على الممتلكات وملاحقة عدد من اللصوص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ضابط وعنصر من القوة الشرطية وثالث من المارة، وإصابة عدد آخر. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأجهزة الشرطية مستمرة في تأدية واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا، وأن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لن يمنعنا من مواصلة القيام بالواجب.