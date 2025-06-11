نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: العقوبات ضد روسيا تسببت بكارثة اقتصادية لأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن حوامل الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أوربان في مقابلة مع الصحفي الأمريكي بن ​​شابيرو: "المساعدات لأوكرانيا مبالغ طائلة، في الوقت الذي فُرضت فيه عقوبات على موارد الطاقة الروسية. هذا أضرّ بالاقتصاد الأوروبي. التضخم ينمو بسرعة. أسعار الطاقة ترتفع بشكل حاد. لقد وضعنا أنفسنا في مأزق". مؤكدا أن الوضع الحالي أصبح "كارثة اقتصادية لأوروبا".

وفي وقت سابق، قال أوربان في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية إن العقوبات ضد روسيا "تدمر هنغاريا وأوروبا بأكملها"، وبسببها، خسرت البلاد 20 مليار يورو في ثلاث سنوات.