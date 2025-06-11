العالم اليوم - الثاني خلال يوم.. حريق كبير بالقرب من ميناء رجائي الإيراني

انتم الان تتابعون خبر الثاني خلال يوم.. حريق كبير بالقرب من ميناء رجائي الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:30 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية بإندلاع حريق في مستودع بالقرب من ميناء بندر رجائي بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الكبرى على مضيق هرمز.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان: "اندلع حريق واسع النطاق في مستودع للنفايات بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف"

ولاحقا، أعلنت السلطات السيرطة على الحريق، وذلك بحضور قوات الإطفاء من صناعاتبندر عباس الغربية.

وفي وقت سابق من من الأربعاء، دى حريق اندلع في مجمع بتروكيماويات في جنوب إيران إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء من دون تحديد السبب حتى الآن.

وأـشار التلفزيون إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى "نظرا لحجم الحادث" فيما بثّ لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.

وقال رئيس بلدية مدينة الدير القريبة علي رضا سجادي للتلفزيون إن الحريق اندلع في الميناء الخاص بمجمع البتروكيماويات وتمت السيطرة عليه.

وفضلا عن القتلى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب التلفزيون الرسمي الذي أفاد في وقت سابق عن إصابة عشرة أشخاص بجروح.

يأتي هذا بعد أكثر من شهر من انفجار أسفر عن مقتل 58 شخصا وفق لحصيلة رسمية في ميناء رجائي جنوب إيران،

نُسب الانفجار إلى "عدم الالتزام بإجراءات السلامة" و"الإهمال" وتسبب بأضرار مادية جسيمة، بما في ذلك تفحم مركبات، وفقًا لصور بثتها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.