نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهدافه أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بانهيار مبنى في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، سبق أن تم استهدافه أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

ودوى صوت قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في منطقة برج البراجنة، ما أثار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتبين أن مصدر الصوت هو انهيار مبنى كان قد تعرض للقصف خلال العدوان الإسرائيلي.

وقد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إنهيار المبنى حيث غطت سحب الدخان والغبار الحي بأكمله.