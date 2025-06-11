نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋًا ﺛﻼﺛﯿًا مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾة والهجرة ﻣﻊ ﻛل من السيد”ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن و“ﻋﺑﺎس عراقجى“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران يوم الاربعاء 11 ﯾوﻧﯾو 2025، وذلك علي هامش منتدي أوسلو.

أكد الوزير عبد العاطي علي الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشددًا علي عدم وجود مجال للحلول العسكرية للازمات الإقليمية.

وأعرب عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الايرانى، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الإيرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 2 يونيو.

وﻗد استمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيدًا ﺑﺣرص اﻟجانبين الامريكى والايرانى على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار.

ولفت إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.