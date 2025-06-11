العالم اليوم - وزارة: الجيش الروسي يتقدم في مقاطعة دنيبروبتروفسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وصول مجموعة "المركز"، التابعة للقوات الروسية إلى الحدود الغربية لمقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات واصلت التقدم في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، ووصلت وحدات من اللواء الآلي 55 إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل مع وحدات هجومية من فرقة الدبابات 90، عملياتها الهجومية على أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك".

كذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل التقدم وتحسّن تموضعها التكتيكي على محاور عدة.

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية "واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي، وفي مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 165عسكريا، مركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ".

وأضافت: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات الغرب، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تفوقا، ألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية من طراز أوكتافا-إس، و3 مستودعات ذخيرة".