العالم اليوم - فيديو.. وفاة 3 جراء حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وفاة 3 جراء حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:22 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر: إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".

ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله، اليوم الأربعاء: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي.

وأضاف: نظرا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر: إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران .