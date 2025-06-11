نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي في مجال رحلات الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهند لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في رحلتها نحو الريادة الفضائية، مع استعداد العقيد طيار شوبانشو شوكلا، من القوات الجوية الهندية، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة "أكسيوم 4" (Ax-4)، ليكون أول رائد فضاء هندي يزور المحطة الدولية، وأول هندي ينطلق إلى الفضاء منذ أكثر من أربعة عقود.

يمثل اختيار شوكلا ضمن برنامج رحلات الفضاء البشرية (HSP) التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وقيادته للرحلة الدولية المقبلة، نقلة نوعية في طموحات الهند الفضائية، تعيد إلى الأذهان رحلة رائد الفضاء راكيش شارما عام 1984، وتدشن فصلًا جديدًا يعكس تنامي الثقة التكنولوجية للهند وشراكاتها العالمية المتزايدة.

وتشكل مهمة أكسيوم 4، التي تنطلق في 11 يونيو الجاري على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، أول رحلة فضاء بشرية حكومية لكل من الهند وبولندا والمجر منذ أكثر من 40 عامًا، كما أنها المرة الأولى التي ترسل فيها هذه الدول طواقم إلى محطة الفضاء الدولية. ويضم الطاقم الدولي القائدة الأمريكية بيجي ويتسون، فيما يتولى شوكلا مهام قائد الرحلة.

وتهدف الرحلة إلى اختبار الجاهزية التشغيلية وتنفيذ سلسلة من التجارب العلمية المتطورة، بالشراكة بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية وإدارة التكنولوجيا الحيوية ووكالة ناسا، خاصة في مجالات التغذية وأنظمة دعم الحياة المغلقة، وذلك ضمن التحضيرات طويلة المدى لرحلات الفضاء البشرية المستقلة للهند.

وتشمل التجارب التي سيشرف عليها شوكلا دراسة تأثير انعدام الجاذبية والإشعاع الفضائي على الطحالب الدقيقة الصالحة للأكل، وأبحاثًا حول البكتيريا الزرقاء مثل "سبيرولينا" و"ساينكوكوكوس"، باستخدام مصادر نيتروجينية مشتقة من النفايات البشرية، بهدف تطوير أنظمة دعم حياة مستدامة.

كما سيُجري الفريق بحثًا متخصصًا في "دببة الماء" (Tardigrades)، المعروفة بقدرتها الاستثنائية على البقاء في البيئات القاسية. وتركز التجربة على إحياء الكائنات التي أُرسلت في حالتها الخاملة، ودراسة تكاثرها والتغيرات الجينية التي طرأت عليها مقارنةً بنماذج تجريبية على الأرض.

وتتضمن الأبحاث الأخرى تجارب على بذور المحاصيل، وتكوين العضلات في الفضاء، ودراسة تأثير استخدام الشاشات على الأداء البدني والمعرفي، إلى جانب مشاريع علمية وتكنولوجية وهندسية تستهدف إعداد رواد الفضاء لمهام طويلة الأمد.

أول برنامج هندي للفضاء البشري

تأتي مشاركة شوكلا في سياق أوسع يتضمن برنامج "جاجانيان"، أول مشروع هندي للفضاء البشري بميزانية تبلغ 20،193 كرور روبية هندية، ويهدف إلى إرسال رواد فضاء هنود إلى المدار الأرضي المنخفض. كما تخطط الهند لإطلاق محطة فضائية محلية "بهاراتيا أنتاريكش" بحلول عام 2035، وهبوط طاقم هندي على سطح القمر بحلول 2040.

سجل حافل من الإنجازات الفضائية

خلال العقد الماضي، أطلقت الهند 393 قمرًا صناعيًا أجنبيًا إلى الفضاء، بالإضافة إلى أقمار محلية، عبر منصات الإطلاق التابعة لـ ISRO، بما في ذلك PSLV وLVM3 وSSLV. وشملت عمليات الإطلاق 34 دولة، أبرزها الولايات المتحدة (232 قمرًا) والمملكة المتحدة (83 قمرًا).

وفي فبراير 2017، حطمت الهند رقمًا قياسيًا عالميًا بإطلاق 104 أقمار صناعية في مهمة واحدة.

من أبرز إنجازات البرنامج الفضائي الهندي:

أديتيا إل-1: أول مهمة شمسية هندية لدراسة الغلاف الشمسي، وتسجيل مشاهد غير مسبوقة لتوهجات شمسية.

تشاندرايان-3: أول مهمة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، وتأكيد وجود الكبريت.

SpaDeX: تجربة ناجحة لعملية الالتحام في المدار.

مركبة العودة المدارية (ORV): تطوير مركبة مجنحة قابلة لإعادة الاستخدام للعودة الآمنة من المدار.

ويشهد قطاع الفضاء الهندي تطورًا نوعيًا من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع آفاق التعاون الدولي. وتؤكد مهمة "أكسيوم 4"، بقيادة العقيد شوكلا، قدرة الهند في الإسهام الفاعل في المجتمع الفضائي العالمي، وقيادة الابتكار التكنولوجي من الفضاء إلى الأرض.

وتُعد هذه الخطوة إيذانًا بمرحلة جديدة في تاريخ الهند الفضائي، تعزز من مكانتها العالمية وتفتح آفاقًا أوسع للريادة العلمية والاقتصادية في الفضاء.