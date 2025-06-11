العالم اليوم - روسيا: دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" لا تحمل أسرارا جديرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 09:21 صباحاً - كشفت شركة "روستيخ" الروسية لصناعة الأسلحة أن دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية لا تتمتع بمزايا خارقة، وبالتالي ليس لدى روسيا ما تستفيد من تقنيات هاتين الدبابتين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، أن المتخصصين الروس يدرسون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة.. ولكن لا يوجد لدى دبابات أبرامز وليوبارد أي حلول تصميمية خارقة، وليس لدى المتخصصين في الدفاع الروسي ما يأخذونه منها.

وقال تشيميزوف: "على سبيل المثال، صُنعت دبابة ليوبارد الألمانية بمستوى عالٍ: مكونات حديثة، ونظام تحكم في النيران، ومحرك قوي، بالرغم من وجود قيود غريبة على درجة الحرارة. لكننا لم نر أي حلول تصميمية رائدة، أي أنه ليس لدينا ما نأخذه من ليوبارد ونطبقه على دبابتنا الخاصة"، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح أن مصنعي الأسلحة الروس يدرسون جميع الغنائم التي تصل إليهم، وإذا عثروا على شيء مفيد، يضيفونه إلى حصالتهم. لكن في كثير من الأحيان.

وفقًا لرئيس شركة روستيخ، يدرك المتخصصون أن التكنولوجيا الغربية الجيدة غير قابلة للتطبيق تمامًا "في واقعنا".

وأضاف أن "متخصصينا نظروا أيضاً إلى الدبابة الأميركية أبرامز - فهي بشكل عام مركبة مثيرة للاهتمام، رغم أنه لا يوجد ما يمكن أن نأخذه منها أيضاً".

وأشار إلى أن تعقيد التصميم والصيانة الشاقة التي تتطلب عمالة بشرية هي المشكلة الرئيسية التي تواجه معظم الآلات الأجنبية.

الجدير بالذكر، وبحسب مصادر روسية، فقد تم تدمير 26 من أصل 31 دبابة أبرامز كانت الولايات المتحدة أعلنت عن توريدها إلى أوكرانيا، وذلك منذ وصول الدفعة الأولى منها في سبتمبر 2023 وحتى يناير 2025.