العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 صباحاً - أفادت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة سومي وتعمل على توسيع المنطقة العازلة على الحدود الأوكرانية الروسية.

فقد أكد عسكري استطلاع روسي أن قوات المظليين الروسية من اللواء رقم 83 تقوم بتوسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الروسية وتقدمت إلى ما بعد قرية بيلوفودي في مقاطعة سومي في أوكرانيا.

وقال العسكري الروسي: "نحن نطرد العدو، ونسيطر بالفعل على أراض في مقاطعة سومي. ننفذ عمليات هجومية. لقد تجاوزنا بيلوفودي".

وأشار إلى أن اللواء 83 مكلف بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع روسيا بهدف حماية المدنيين من الهجمات المستمرة من قبل القوات الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة كما أطلق عملية جديدة لإقامة منطقة عازلة في عمق أوكرانيا، فيما يحذر المراقبون من امتدادها لتطال كامل أوكرانيا.

ضربات جديدة على خاركيف

وفي مقاطعة خاركيف، المجاورة لسومي، أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقلّ عن 54 آخرين بجروح.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ "17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين في المدينة".

من جهته، قال مكتب المدّعي العام في خاركيف إنّ المسيّرات الروسية استهدفت المدينة "قرابة الساعة 00:30 فجرا" وأصابت عمارات سكنية.

وأضاف أنّ الهجوم تمّ بمسيّرات من طراز غيران-2.

وتشهد خاركيف، التي تُعتبر ثاني كبرى مدن أوكرانيا وتقع على بُعد أقلّ من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.

وليل الجمعة-السبت، شهدت المدينة "أعنف هجوم تتعرّض له منذ بداية الحرب" إذ استهدفتها حوالي 50 مسيّرة روسية.