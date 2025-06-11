العالم اليوم - وكالة تصنيف إفريقية تسعى لإعادة تعريف المخاطر.. ما القصة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 06:27 صباحاً - تتجه القارة الإفريقية – في ظل الانتقادات المتصاعدة للهيمنة الغربية على أدوات تقييم الجدارة الائتمانية- نحو إطلاق مبادرة تاريخية لمواجهة تلك الإشكالية المرتبطة بمنظومة التصنيفات السيادية.. ما القصة؟

مع تصاعد الشكوك حول معايير وكالات التصنيف العالمية، وما تسببه من كلفة تمويلية باهظة لاقتصادات الجنوب، تبرز أول وكالة تصنيف إفريقية مستقلة كمحاولة لإعادة التوازن إلى المشهد المالي العالمي.

في هذا السياق، يكشف تقرير لـ "بلومبيرغ" عن أن:

وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، وهي مبادرة على مستوى القارة لتقديم تقييمات بديلة لمخاطر السداد، تعتزم بدء عملياتها بحلول نهاية سبتمبر.

الوكالة ستصدر أول تقرير لتصنيف ائتماني سيادي بحلول نهاية العام أو مطلع العام 2026، وفقاً لما صرّح به ميشيك موتيزي، وهو الخبير الرئيسي في وكالات التصنيف الائتماني في آلية المراجعة من قبل النظراء في إفريقيا، وهي إحدى هيئات الاتحاد الإفريقي

موتيزي يشير إلى أن الوكالة ستُعيّن رئيساً تنفيذياً خلال الربع الثالث من العام، وأنه قد تم بالفعل اختيار قائمة مختصرة من المرشحين

هذه المبادرة –وفق التقرير- جاءت رداً على الانتقادات المتكررة من الحكومات الإفريقية تجاه "الثلاثي الكبير" من وكالات التصنيف (فيتش وموديز وستاندرد آند بورز) حيث اتهمتها تلك الحكومات بالتحيز وغياب الشفافية.

ستسعى الوكالة الجديدة، المعروفة اختصارًا باسم AfCRA، إلى معالجة هذه الإشكاليات من خلال وجودها الفعلي داخل القارة، رغم التحديات التي تواجهها في إقناع المستثمرين بأن تقييماتها لن تكون متفائلة بشكل مبالغ فيه.

دعم حقيقي

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

هذه المبادرة من شأنها أن تقدّم دعماً حقيقياً للدول الأفريقية، حيث تُشكّل خطوة استراتيجية نحو خلق منافسة حقيقية مع شركات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز.

إن كون هذه المؤسسة ذات جذور أفريقية يمنحها ميزة أساسية؛ فهي مطّلعة على تفاصيل الواقع الاقتصادي في القارة، وتفهم تماماً خصوصية التحديات التي تواجهها، ما يجعل تقييماتها أكثر تماشياً مع البيئة المحلية ويُكسبها مصداقية عالية.

منذ انطلاقتها، أرغب في متابعة كيفية بنائها لهذه المصداقية، خاصةً وأننا نعلم الدور المؤثر الذي تلعبه وكالات التصنيف في تسعير الدين وفي المفاوضات المالية وفي الثقة العامة بالاقتصادات.

ويأمل يرق أن تكون هذه المؤسسة قادرة على تقديم تقييمات تُعبر فعلياً عن الواقع الأفريقي، رغم التعقيدات مثل ارتفاع الديون والتعثّرات المالية، مردفاً: "نريد أن نرى كيف يمكنها أن تترجم ذلك إلى مصداقية فعلية في الأسواق".

ويستطرد: من الجوانب الإيجابية لهذه المبادرة أنها قد تسهم في خفض كلفة الاقتراض على الشركات والدول الأفريقية، ذلك أن مؤسسة تصنيف تفهم الواقع المحلي يمكن أن تخلق ظروفاً تمويلية أفضل وأكثر عدالة، وهو أمر ضروري لتحقيق بيئة تنافسية متكافئة مع الوكالات العالمية.

غير أن السؤال المحوري هنا –الذي يطرحه يرق- هل تستطيع هذه المؤسسة اكتساب مصداقية دولية؟ خصوصاً وأن غالبية الدائنين في أفريقيا هم من الخارج، بينما معظم الدول الأفريقية تعاني من مديونيات مرتفعة وتحديات هيكلية.

ويضيف: نحن في نتابع هذه الخطوة عن كثب، ونرى فيها فرصة حقيقية للتغيير. ولكن يبقى الحكم النهائي رهيناً بالأداء، والسنوات المقبلة ستكشف مدى قدرة هذه الشركة على الصمود، وبناء الثقة، وتحقيق تأثير فعلي في سوق التصنيف الائتماني العالمي.. كما نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتحوّل حقيقي في طريقة فهم وتصنيف الاقتصادات الأفريقية، بما يعكس واقعها لا الصور النمطية عنها.

استقلالية

ووفق تقرير "بلومبيرغ"، فقد أوضح موتيزي، فإن وكالة AfCRA لن تضم دولًا، قائلًا: "تم تصميم هذا النموذج للحفاظ على الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح"، وأضاف: "سيتركز هيكل المؤسسة بشكل أساسي على كيانات يقودها القطاع الخاص الإفريقي".

ورفض موتيزي الكشف عن هوية هذه الكيانات نظراً لاستمرار المفاوضات، مشيرًا إلى أن MCB Capital Markets، وهي وحدة تابعة لأكبر مصرف في موريشيوس، تعمل كمستشار.

وستركز المؤسسة الجديدة على تصنيفات الديون بالعملات المحلية، وهو ما سيسهم، بحسب موتيزي، في دعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وتقليل مخاطر العملات الأجنبية في القارة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوكالة لن تتردد في خفض التصنيفات عندما يستدعي الأمر ذلك.

خطوة "طال انتظارها"

ويرى خبير الشؤون الإفريقية، رامي زهدي، أن:

إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية مستقلة يمثل خطوة طال انتظارها نحو السيادة الاقتصادية والتحرر المالي.

رغم أهمية الشركاء المؤسسين كـ"بنك التنمية الإفريقي" و"جمعية مؤسسات التمويل الإفريقية"، إلا أن نجاح الوكالة مرهون بجودة الحوكمة والاحترافية، دون أن ترث اختلالات هيكلية من المؤسسات القائمة.

ويضيف: تهدف AfCRA لتغيير المشهد العالمي الذي تهيمن عليه وكالات غربية كـ"موديز" و"فيتش"، والتي لطالما قيّمت الاقتصادات الإفريقية بمعايير تجارية ضيقة أو خلفيات سياسية، ما أدى إلى تصنيفات مجحفة رفعت كلفة الاقتراض وقلصت ثقة المستثمرين.

وينوه لدى حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج" بأن الوكالة الجديدة تسعى لتفكيك هذا النموذج عبر اعتماد مقاربات تعكس الواقع المحلي، وتدمج عناصر الاستدامة والتنمية في تقييم المخاطر، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ويعتقد بأن مؤسسة التصنيف الجديدة المنتظرة "ستعتمد على محللين وخبراء محليين يفهمون خصوصيات القارة، مع إمكانية الاستعانة بخبرات دولية داعمة". كما أنها ستلقى دعماً رسمياً واسعاً من مؤسسات إفريقية كالبنوك المركزية وصناديق التمويل، ما يمنحها قاعدة انطلاق قوية لتصنيف أدوات الدين السيادية والسندات المحلية، وتوفير بدائل موثوقة بعيدًا عن الوكالات الغربية.

ويشير إلى أنه من المتوقع أن تُعيد AfCRA تعريف مفهوم تقييم "المخاطر" في القارة، وتبني خطاباً اقتصادياً إفريقياً عادلاً، يعكس الجهود الإصلاحية ويعزز مكانة القارة، مردفاً: رغم صعوبة منافسة الكيانات الغربية ذات النفوذ، تمتلك AfCRA الشرعية القارية ورؤية سيادية، ما يؤهلها لتكون أداة استراتيجية لإعادة هيكلة الديون وبناء قاعدة بيانات مالية موحدة.

ويختتم حديثه قائلاً: "المعركة ليست فقط على من يصنّف، بل كيف يتم التصنيف، ولصالح من؟ وبالتالي فإن نجاح AfCRA يعني أن إفريقيا صانعة لمعاييرها الاقتصادية".

تشكيك

في سياق متصل، كانت هيئة مراجعة ائتمانية تابعة للاتحاد الأفريقي، قد شككت قبيل أيام في تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الأسبوع الماضي، قائلةً إنه استند إلى تصنيف "معيب" للقروض، ودعت إلى إعادة النظر في القرار، حسب ما نقلته رويترز.

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفضت فيتش التصنيف الائتماني للبنك، ومقره القاهرة، من BBB إلى BBB-، أي أعلى بدرجة واحدة من التصنيفات عالية المخاطر، مشيرةً إلى ارتفاع مخاطر الائتمان وضعف سياسات إدارة المخاطر.

وحسبت وكالة فيتش أن نسبة القروض المتعثرة للبنك تجاوزت عتبة الـ 6 بالمئة "عالية المخاطر" المحددة في معايير وكالة التصنيف. فيما طعنت آلية المراجعة من قبل النظراء في إفريقيا وهي الهيئة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لوضع الأساس لإطلاق وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا العام، في حسابات فيتش.