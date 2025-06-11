العالم اليوم - فيديو.. مطاردة "هوليوودية" في مدينة أميركية تنتهي بكارثة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مطاردة "هوليوودية" في مدينة أميركية تنتهي بكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 06:27 صباحاً - نشرت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، مقطع فيديو لمطاردة مثيرة، إذ حاولت سياراتها اللحاق بمركبة هاربة قبل وقوع حادث سير كبير.

ووقع الحادث الذي يشبه مطاردات أفلام "هوليوود"، الخميس، في مقاطعة مونتغمري بولاية أوهايو.

وحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام أميركية، حاولت السلطات إيقاف شاحنة بدون لوحة تسجيل ظاهرة، ففر سائقها وبدأت المطاردة التي وثقتها كاميرا مسيّرة أمنية.

وكان شخص ما في صندوق المركبة الهاربة يلقي ألواحا خشبية على الطريق، في محاولة لعرقلة سيارات الشرطة التي كانت تتبعه.

وانحرفت المركبة لاحقا إلى الجانب الآخر من الطريق السريع منطلقة عكس اتجاه السير بسرعة عالية، فاصطدمت بسيارة أخرى وجها لوجه، وتسببت في حادث مروع بين 6 سيارات.

وفي النهاية حاول 4 أشخاص في المركبة الفرار سيرا على الأقدام، لكن ألقي القبض عليهم.

وتسبب حادث التصادم في عدة إصابات غير مهددة للحياة، بينما وجهت تهم للمشتبه بهم منها حيازة المخدرات والاعتداء الجسيم بالمركبة.