العالم اليوم - انتصار "تاريخي".. السنغال تحقق أول فوز إفريقي على إنجلترا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 03:23 صباحاً - تألق منتخب السنغال وحقق فوزا تاريخيا على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-2، بمباراة ودية جمعتهما في نوتنغهام الثلاثاء.

وقدم منتخب إنجلترا أداء باهتا آخر بقيادة مدربه توماس توخيل، وهذه المرة كانت النتيجة صادمة إذ تلقى هزيمته الأولى في رابع مباراة له مع المدرب الألماني.

وبذلك تلقى المنتخب الإنجليزي خسارته الأولى أمام منتخب إفريقي.

وباستثناء مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 حين تغلبوا على لاتفيا 3-0 في 24 مارس، لم يقدم الإنجليز أداء مقنعا بقيادة خليفة غاريث ساوثغيت.

وافتتح هاري كين التسجيل لبلاده في الدقيقة السابعة، بعدما تابع تسديدة زميله أنتوني غوردون صدها الحارس السنغالي إدوار مندي.

لكن السنغال، المتعادلة وديا مع إيرلندا 1-1 قبل 4 أيام في دبلن، أدركت التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بواسطة إسماعيلا سار، بعد تمريرة من نيكولاس جاكسون إثر خطأ دفاعي من كايل وولكر (40).

وفي بداية الشوط الثاني، وجدت إنجلترا نفسها متخلفة بهدف لحبيب ديارا من زاوية صعبة، بعد تمريرة من خاليدو كوليبالي (62).

وتأكدت هزيمة صاحب الضيافة بتلقيه هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع، عبر البديل شيخ سابالي إثر هجمة مرتدة (2+90).

وثأر منتخب "أسود التيرانغا" من خسارته مباراته الوحيدة السابقة مع إنجلترا، وكانت بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.