العالم اليوم - ترامب: ما يحدث في لوس أنجلوس "اجتياح من قبل أعداء أجانب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:20 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن لوس أنجلوس تتعرض لـ"اجتياح من قبل أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.

وفي خطابه أمام جنود بقاعدة فورت براغ في نورث كارولاينا، قال ترامب: "لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفذها سلطات الهجرة.

وتابع: "ما تشهدونه في كاليفورنيا هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".

كما دعا ترامب أوروبا إلى التحرك "قبل فوات الأوان لمكافحة الهجرة غير المنضبطة"، مستشهدا بالاحتجاجات الجارية في لوس أنجلوس.

وقال: "كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المنضبطة تؤدي إلى فوضى واختلال وانعدام للنظام. هل تعلمون؟ هذا هو الحال في أوروبا أيضا. هذا ما يحدث في العديد من دول أوروبا. من الأفضل لهم أن يفعلوا شيئا حيال ذلك قبل فوات الأوان".