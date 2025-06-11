نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الخارجية الأمريكي يهاجم عقوبات الحلفاء على إسرائيل: "لا تخدم وقف إطلاق النار ولا إعادة الرهائن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصريحات لافتة، أدان وزير الخارجية الأمريكي العقوبات التي فرضتها كل من بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيري الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات "لا تخدم الجهود الأمريكية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة أو إعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب".

وقال الوزير الأمريكي إن الإدارة ترى في هذه العقوبات مسارًا لا يساهم في دعم أهداف واشنطن بالمنطقة، مشددًا على أن "الضغط على إسرائيل من خلال العقوبات في هذا التوقيت لا يؤدي إلا إلى تعقيد المساعي الدبلوماسية الحساسة الجارية".

تأتي هذه التصريحات وسط توتر متزايد بين الحلفاء الغربيين بشأن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما بعد اتهامات دولية لبن غفير وسموتريتش بالتحريض وعرقلة جهود السلام.