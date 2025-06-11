هيغسيث: الولايات المتحدة تتابع عن كثب استخدام المسيرات في النزاع بأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب استخدام الطائرات المسيرة في النزاع الدائر في أوكرانيا.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء: "هذا يدل على تطور ملحوظ لاستخدام المسيرات في الأعمال القتالية التي نتابعها في الوقت الفعلي من داخل أوكرانيا".

وأضاف الوزير أن واشنطن لا تستخدم المعلومات الواردة من أجل تقليص مخاطر تعرض الولايات المتحدة للهجمات بالطائرات المسيرة فحسب، بل ولصناعة طائرات مسيرة "فتاكة أكثر تلحق أضرارا أكبر".

يذكر أن العديد من دول الناتو أعلن في الفترة الأخيرة عزمه تطوير البرامج الخاصة بإنتاج واستخدام الطائرات المسيرة على خلفية التطورات العسكرية في النزاع بين روسيا وأوكرانيا والدور المتزايد للطائرات المسيرة فيه.